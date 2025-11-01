声優として活躍中の長縄まりあが、ランティスレーベルより12月24日に発売するミニアルバム『microcosmos』のアートワークを公開した。

ピンク色の空と大きな月、色とりどりの花たちに囲まれた彼女は、まるでおとぎ話の世界のプリンセスのようであり、ふわふわとした可愛らしい世界観が彼女のキャラクターとマッチしたアートワークになっている。

CDは初回限定盤と通常盤の2形態発売予定となり、初回限定盤にはフォトブックと、ランダムボイスフォトカードが同梱される。

また、ミニアルバム発売を記念してインターネットサイン会の開催も決定。イベントに参加した方には、宛名と直筆サイン入りの「オリジナルクリスマスカード」を商品と同梱の上、お届け予定となる。 『microcosmos』

2025年12月24日（水）発売

【初回限定盤】CD+フォトブック+ランダムボイスフォトカード（3種）

LACA-35239 / 4,950円（税込）/4,500円（税抜） 【通常盤】CDのみ

LACA-25239 / 3,300円（税込）/3,000円（税抜） -INDEX-

1.sugar box

作詞：常楽寺澪 作曲：石鄢剛, 常楽寺澪 編曲：石鄢剛

2.恋してUFO

作詞：Blue BomBom 作曲・編曲：星銀乃丈

3.stay with you

作詞：N1K0 作曲：ArmySlick, 小久保祐希, N1K0 編曲：ArmySlick

4.ハニードライブ

作詞：amyam 作曲・編曲：トガシシュウヘイ

5.Cheese Anthem 〜とろけてドリーミン〜

作詞・作曲・編曲：浅利進吾

6.わたしロマンティック

作詞：常楽寺澪 作曲：石鄢剛, 常楽寺澪 編曲：石鄢剛

「microcosmos」発売記念インターネットサイン会

開催日時：2025年11月23日（日）14:00

※生配信のため、時間が前後する場合がございます。

視聴ページ：https://www.youtube.com/@limitedstand2710

対象商品：2025年12月24日（水）発売 長縄まりあ「microcosmos」初回限定盤／通常盤

◆Mini Album「microcosmos」公式サイト