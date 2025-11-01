◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、０９年国内賞金女王でツアー２３勝の横峯さくら（エプソン）は７位で出て４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算７アンダーに伸ばした。首位と４打差の１０位で最終日に臨む。

出だし１番で１・５メートルに寄せてバーディー発進。後半の１６番パー５は残り１２２ヤードの第３打を２・５メートルにつけ、１８番は６メートルをねじ込むバーディーで締めた。「ショットの状態は昨日の方が良かった。グリーンを外した時に、後半はパーを拾えて流れを切らさずに最後のバーディーにつながってくれた」と振り返った。

持病の「めまい」と戦いながらも、集中力を切らさずに好スコアをたたき出した。「数１０センチのパットでもフェースを合わせると『あれ？』みたいな感じでめまいがする。収まった時に打つとか、遅延になるのでそのまま打ったりしています」と苦悩ぶりを明かした。

２０１５年に参戦した米ツアー時代から苦しんできた症状。耳鼻科など複数の病院で検査を受けたものの、良性のめまいと診断されきた。漢方の薬はドーピングに引っかかるため使えず。空を見上げたり、ストレッチで収まる時もあり「めまいがある中でもアジャストできた。逃げずに向き合ってできた」とかみしめた。

プロ２２年目の今季は予選落ち１８回と苦戦したが、この日で直近６戦連続の予選突破を決めた。国内外での豊富な経験、飛距離より方向性を重視したドライバーやボールの変更、夫でキャディーの森川陽太郎さんのサポート。好調の要因はいくつかあるが、ハイカットのシューズに初挑戦していることも好プレーを支えている。

予選落ちが続いていた９月。愛用する「エコー」の新作シューズが気になり、夫とも相談して試しに初めて履いてみた。バスケットボールシューズのように、くるぶしまで隠れるタイプで「すごく良かった。足の安定がいい。守られてる感じで踏ん張りが効く。私は足首がゆるいのか、ホールドさせてる感じがしてすごくいい」と絶賛。足元の安定感がショット精度を上げ、今大会初日のパーオン率１００％とさえわたった。

１２月で４０歳を迎える横峯は、若手選手やアマチュアにまじって参加した主催者推薦選考会を突破し、今大会に出場。歴代ブランク３位（８８年のツアー制施行後、招待選手除く）の１０年３４４日ぶり、２１年の第１子出産後は初となるメモリアルＶがかかる中、「できれば優勝したい」と明確に目標を掲げている。

トップと４打差で迎える最終日へ「４打差だったら、最後まで何があるか分からないのがゴルフなので、最後まで諦めずにプレーしたい」。百戦錬磨のベテランが、逆転で２４勝目をつかみとる。（星野 浩司）