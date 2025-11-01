１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／姚蒞琳）

　【新華社慶州11月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が開いた歓迎式典に出席した。

１日、歓迎式典に臨む李在明大統領。（慶州＝新華社記者／李琰）
