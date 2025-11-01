ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 習近平主席、韓国大統領主催の歓迎式典に出席 習近平主席、韓国大統領主催の歓迎式典に出席 習近平主席、韓国大統領主催の歓迎式典に出席 2025年11月1日 23時22分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／姚蒞琳） 【新華社慶州11月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が開いた歓迎式典に出席した。１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／黄敬文）１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／申宏）１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／丁海濤）１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／丁海濤）１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／丁海濤）１日、歓迎式典に臨む李在明大統領。（慶州＝新華社記者／李琰）１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／李琰）１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／李琰）１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／丁海濤）１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／張浩波）１日、歓迎式典の様子。（慶州＝新華社記者／李琰） リンクをコピーする みんなの感想は？