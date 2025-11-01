『SPY×FAMILY』バスジャック編スタート！PV解禁 テロリスト集団が登場…アーニャの首に怪しげな機械
テレビアニメ『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）Season3（第3期）が、11月8日放送回より「バスジャック編」がスタートすることが発表された。
【動画】ひえっ！アーニャの首に謎の装置…公開されたバスジャック編の新映像
社会科見学に向かう途中、テロリスト集団にバスジャックされてしまうアーニャやダミアン、ベッキーをはじめとしたイーデン校の生徒たち。頼りになる大人たちが不在の中、子供たちはどのようにピンチに立ち向かうのか。シリアスとコメディが同居するまさに『SPY×FAMILY』らしい内容となる。
さらに、放送に先駆けバスジャック編の最新映像を使用したPVが公開。PVには本作のエンディング主題歌を担当する幾田りらの楽曲「Actor」を使用。冒頭の平和な課外学習の様子から一変、終盤にはアーニャの首に怪しげな機械が装着されているカットも見ることができる。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は3800万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。
【動画】ひえっ！アーニャの首に謎の装置…公開されたバスジャック編の新映像
社会科見学に向かう途中、テロリスト集団にバスジャックされてしまうアーニャやダミアン、ベッキーをはじめとしたイーデン校の生徒たち。頼りになる大人たちが不在の中、子供たちはどのようにピンチに立ち向かうのか。シリアスとコメディが同居するまさに『SPY×FAMILY』らしい内容となる。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は3800万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。