10月31日に結婚を発表した阪神タイガースの村上頌樹(しょうき)投手（27）。今季はリーグ最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手3冠に輝き、球界を代表する投手に成長した。

【画像】「かねてよりお付き合いしていた方と…」結婚を発表した村上頌樹投手。お相手は一般女性



阪神タイガースの村上頌樹投手 ©時事通信社

2年間の交際を経てプロポーズしたお相手は…

そんな大車輪の活躍の裏に、妻・A子さん(26)との結婚があった。球団関係者が明かす。

「2023年開幕前に寮を出ると、大阪市内のマンションでA子さんと同居を開始しました。2年間の交際を経て、今年のシーズン開始前にプロポーズをしたと言います」

“異変”はあった。2023年、阪神がセ・リーグ制覇を果たしたときのこと。ビールかけを終えたばかりの村上は、朝日放送「虎バン」の公式YouTubeチャンネルのインタビューで、球団OBの下柳剛氏から、こんな“変化球”を投げ込まれていたのだった。

「全然関係ないこと聞いていい？ 脱毛してる？」

短パンからのぞくツルツルの美脚をイジられた村上。それはA子さんが当時勤めていた脱毛サロンに通い続けた証だった――。

◇

