timelesz µÆÃÓÉ÷Ëáà¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Îº£¸åá¥È¡¼¥¯¤Ç¥Ö¥Ã¥³¥ß¡ÖÃæ´Ý¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±ÆüÇÛ¿®¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ÎÆ°²è¤Ë¡ÖÍò¡×¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡¢¡Ö£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¸µ£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¸·î¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì³èÆ°¤òµÙ»ß¡£º£Ç¯£±·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡¦Í×Ë¾¤Ë£³¿Í¤¬±þ¤¨¤¿¡£¡Ö¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ê¤·¤Î¥¬¥Á¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¡×¤È¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö£²¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¼ç¤Ë¡×¤ÈÆóµÜ¡¦µÆÃÓ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯µÆÃÓ¤¬¡ÖÃæ´Ý¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥Ö¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡µÆÃÓ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤À¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤â¤ó¤½¤ì¡£¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÆÃÓ¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤»³ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢µÆÃÓ¤ÏºÆÅÙ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃæ´Ý¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤¬¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤â»²Àï¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆóµÜ¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÎÏÃÂê¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ´Ý¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï½ªÎ»¡£Ãæ´Ý¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¡×¤ÏÃÆ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£