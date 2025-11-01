「ボクシング・１０回戦」（１日、後楽園ホール）

元ＩＢＦスーパーフェザー級王者でＷＢＯ同級２位の尾川堅一（３７）＝帝拳＝が、元フィリピン王者のプレスコ・カルコシア（２９）＝フィリピン＝に５回２分ＫＯ勝ちした。スピードで圧倒しながらプレスを掛け、鋭いボディーを効かせていき、最後はコーナーに詰めての左ボディーで粉砕。２２年６月の王座陥落後５連勝で世界再挑戦をアピールし、「再起から５勝４ＫＯと数字は残せた。（世界戦実現は）こればかりはタイミングで運しかない。あきらめずにコンディションをつくりきって、自分を信じてやっていく」と力を込めた。

また、この日はジムの後輩で８月にリング禍で死去した浦川大将さん（享年２８）の「あんたが大将」というＴシャツのデザインを、遺族の許可をもらって自身のＴシャツの背中に刻み、リングに上がった。遺族がリングサイドで見守る中で戦い、ＫＯ勝利を届けた後のインタビューでは号泣。「今後も浦川を背負って、自分ができる限りのことをして世界一って証拠を見せたい。ファンの方にも浦川を一生忘れないでもらいたい」と声を詰まらせながら呼びかけ、遺影を持った遺族も涙を浮かべていた。

浦川さんは練習で一緒になることが多く、試合を見に来てくれていたという。「いつも慕ってくれていた。浦川の思いを背負っていきたい」。天国の後輩に勝利を届けたが、「（メッセージを）泣かないで言いたかったのに、泣いちゃった。試合前にも家に行かせてもらって、仏壇にも手を合わせて『しっかりやってくるよ』と報告したので、（心に）くるものもあった。浦川の家族も背負ってやっていこうと、いろんな想いがあったので、今日は（勝つ）姿を見せられて良かった。（浦川の）奥さんはまだ（ボクシングを）見れない部分があったが、娘さんが『尾川さんを見たい』と背中を押して（観戦に来て）くれたと言ってくれた。ふがいない姿を見せられないのと、安心させたい部分があって（勝てて）よかった」と、あふれる思いを明かした。