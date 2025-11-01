昨年１月から芸能活動を休止していたダウンタウンの松本人志が１日、芸能活動を再開した。同日スタートしたコンビ独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」内で生配信を実施。約１年１０カ月ぶりのメディア生出演となった中、抽選で集まった６０人の観客を前に一人で姿を見せ、「待ってくれている人もいっぱいいたし、皆さんの時間を止めてしまった。たくさんの芸人仲間とか、後輩を巻き込んだりとかしました。テレビスタッフにもすごく迷惑をかけたと思うし、これ以上迷惑をかけられない」と謝罪。「だからこそ、この場を作った。そんな人もいっぱい出られるようなプラットフォームができたと思っている。今、僕が思うのは感謝です」と語った。

松本は観客から「おかえりー！」などと、盛大に歓迎されると思わず目を潤ませた様子で、照れ笑いしながら頭をかき「はい、えーと、松本動きました」と第一声を発した。トレードマークの金髪姿はそのままに「なんかちょっと日本の笑いがしんどいと最近聞きまして、私復活することとなりました。よろしくお願いします！」と決意を新たにしていた。