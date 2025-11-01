ダウンタウン松本人志（62）が1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で24年1月以来、約2年ぶりに活動復帰した。都内のスタジオで行われた配信会場には抽選で当たったファン約60人が詰めかけ、松本が登場すると拍手と大歓声で迎えた。

松本は「おかえりー！」という歓声に感極まったような表情を見せ「松本、動きました」と一言。「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました。よろしくお願いします。」と宣言した。

この2年間の心境なども語り「待ってくれている人もいっぱいいたし、皆さんの時間を止めてしまった。たくさんの芸人仲間とか、後輩を巻き込んだりとかしました。テレビスタッフにもすごく迷惑をかけたと思うし、これ以上迷惑をかけられない。だからこそ、この場を作りました。そんな人もいっぱい出られるようなプラットフォームができたと思っています。今、僕が思うのは感謝です」と力を込めた。

その後はスタッフとかけ合いながら今後の企画説明なども行った。約2年ぶりに戻ってきた“松本劇場”。会場は終始、笑いに包まれ、約1時間の生配信は終了した。次回配信は12月6日に行われるという。

新サービスは11月1日午後9時から始まり、松本はオープニングの生配信に単独で出演した。SNSでは「やっぱり松ちゃんはおもろい」「こんな日がくるなんて、なんか夢みたいだよね」「松ちゃん最高！」などといった声が並んだ。

コンテンツは公式アプリから登録する有料制で、今後は毎週月曜に過去作品、水曜と金曜にオリジナルコンテンツを公開予定。10月24日から会員登録を受け付けると、申込者が殺到し、一時登録がスムーズにできない状況に。ダウンタウンの所属する吉本興業は実数こそ明かしていないが、関係者は「さすがダウンタウンだなという数字が出ている」と語った。配信開始日の11月1日には公式LINEアカウントも開設された。今後、相方の浜田雅功の新コンテンツも追って発表するという。