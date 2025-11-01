気象庁は、台風２５号が発生したと発表しました。

１日２１時、フィリピンの東の北緯１０度２０分、東経１３７度００分において、

熱帯低気圧が台風第２５号になりました。

台風２５号は、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心から半径１１０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風２５号の中心は、２日９時にはフィリピンの東の

北緯１１度００分、東経１３５度５０分を中心とする

半径８５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

２日２１時にはフィリピンの東の

北緯１１度２５分、東経１３３度０５分を中心とする

半径１１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

３日２１時にはフィリピンの東の

北緯１１度１０分、東経１２７度５５分を中心とする

半径２４０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

４日２１時にはフィリピンの

北緯１１度２５分、東経１２２度４０分を中心とする

半径３１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

・