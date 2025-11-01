台風25号発生 台風のたまご＝熱帯低気圧が発達 気象庁の進路予想詳しく【台風情報2025】
気象庁は、台風２５号が発生したと発表しました。
１日２１時、フィリピンの東の北緯１０度２０分、東経１３７度００分において、熱帯低気圧が台風第２５号になりました。
台風２５号は、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は１８メートル、 最大瞬間風速は２５メートルで 中心から半径１１０キロ以内では
台風２５号の中心は、２日９時にはフィリピンの東の北緯１１度００分、東経１３５度５０分を中心とする 半径８５キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は１８メートル、 最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
２日２１時にはフィリピンの東の北緯１１度２５分、東経１３３度０５分を中心とする 半径１１０キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は２０メートル、 最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
３日２１時にはフィリピンの東の北緯１１度１０分、東経１２７度５５分を中心とする 半径２４０キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は２５メートル、 最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
４日２１時にはフィリピンの北緯１１度２５分、東経１２２度４０分を中心とする 半径３１０キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は２５メートル、 最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
