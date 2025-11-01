ダウンタウンの松本人志が１日より配信開始となったインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信に登場し、２０２４年１月の活動休止発表以来、約１年１０か月ぶりの復帰を果たした。

都内のスタジオからの生配信を行い、サービスがスタート。１年１０か月ぶりの活動再開となる松本がスタジオに登場すると「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の年額プランに登録し、抽選で招待された会員からは大きな拍手と「おかえりー」という歓声が沸き起こった。

鳴りやまない拍手と歓声に感極まったような表情を見せ、「松本動きました」と第一声の松本。

「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました。よろしくお願いします。」と宣言。

２年間の心境を語った後、「待ってくれている人もいっぱいいたし、皆さんの時間を止めてしまった。たくさんの芸人仲間とか、後輩を巻き込んだりとかしました。テレビスタッフにもすごく迷惑をかけたと思うし、これ以上迷惑をかけられない。だからこそ、この場を作った。そんな人もいっぱい出られるようなプラットフォームができたと思っている。今、僕が思うのは感謝です」と話した。

この後、映像をはさみながら、オリジナルコンテンツの内容や見どころを解説。今後も月に１回、松本による生配信が実施されることやアーカイブ映像が次々と公開されること、一般の視聴者が参加する企画の紹介も行った。

会場は終始、笑いに包まれ、約１時間の生配信は終了した。

そして、松本によるオリジナルコンテンツ「実のない話」「大喜利ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ」「７：３トーク」「ダウプラボイス」の４タイトルと過去作品として日本テレビ系「ガキの使いやあらへんで！」トーク集、映画「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「Ｒ１００」の４作品が公開された。

１１月３日には「ビジュアルバム ｖｏｌ． りんご」と松本のコメントＶＴＲ、福岡放送「福岡人志」、「ガキの使いやあらへんで！」トーク集の過去作品、１１月５日と７日にそれぞれオリジナルコンテンツ「Ｍｏｎｅｙ ｉｓ Ｔｉｍｅ」と「笑いの証明」が公開される。

その後も毎週月曜日に過去作品、水曜日と金曜日にオリジナルコンテンツを公開する予定となっている。