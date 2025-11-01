事故物件に棲み着いた幽霊と虐待に遭っていた子どもの奇妙な共同生活


家賃5000円という格安物件に棲み着いた幽霊と、親に取り残された子どもの奇妙な共同生活を描いた、爽さん(@ktt0310)の創作漫画『幼女と幽霊』を紹介する。辛い境遇を共にしてきた“二人”の強い絆には、読者から「涙が止まらない」といった感動の声が相次いだ。本作を手掛けた爽さんのインタビューを掲載する。

※本作はセンシティブな表現があります。閲覧にご注意ください。

■「感動するホラー」の誕生秘話

アパートに住み着く霊は騒ぎ立てる子どもが嫌いだった


うるさかったら、いつもみたいに脅かして追い出してやろうと企む


本作を描いたきっかけについて、作者の爽さんは「私はとても怖がりなくせに、ホラー映画を観てしまうタイプです。制作前もホラー映画を観てビビり散らしていて、この恐怖を『なんとかしたくて怖くない、感動するホラー漫画を描こう』と思い立ったのがきっかけです」と語る。

この異色のテーマは読者の心をつかみ、子どもの“消えない絆”に胸を打たれた読者からコメントが数多く寄せられた。「虐待シーンが出てくるのであまり読んでもらえないかも…と思っていましたが、温かいコメントをたくさん頂けて、とても励みになりました」と、反響への喜びを明かした。

■「短くわかりやすく」…読みやすさへのこだわり

漫画を描く際にこだわったポイントについては、「隙間時間に気軽に読んでもらえればいいなと思い、とにかく『短くわかりやすく』にこだわりました。見やすい画面作り、セリフも多くなりすぎないように気をつけました」と、制作の裏側を語る。絆で結ばれた“二人”の姿を、ぜひ漫画で読んでほしい。

