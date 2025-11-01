【虐待からの救済】幽霊が人間よりも温かい…親に見捨てられた幼女と幽霊の奇妙な共同生活【作者に聞く】
家賃5000円という格安物件に棲み着いた幽霊と、親に取り残された子どもの奇妙な共同生活を描いた、爽さん(@ktt0310)の創作漫画『幼女と幽霊』を紹介する。辛い境遇を共にしてきた“二人”の強い絆には、読者から「涙が止まらない」といった感動の声が相次いだ。本作を手掛けた爽さんのインタビューを掲載する。
■「感動するホラー」の誕生秘話
本作を描いたきっかけについて、作者の爽さんは「私はとても怖がりなくせに、ホラー映画を観てしまうタイプです。制作前もホラー映画を観てビビり散らしていて、この恐怖を『なんとかしたくて怖くない、感動するホラー漫画を描こう』と思い立ったのがきっかけです」と語る。
この異色のテーマは読者の心をつかみ、子どもの“消えない絆”に胸を打たれた読者からコメントが数多く寄せられた。「虐待シーンが出てくるのであまり読んでもらえないかも…と思っていましたが、温かいコメントをたくさん頂けて、とても励みになりました」と、反響への喜びを明かした。
■「短くわかりやすく」…読みやすさへのこだわり
漫画を描く際にこだわったポイントについては、「隙間時間に気軽に読んでもらえればいいなと思い、とにかく『短くわかりやすく』にこだわりました。見やすい画面作り、セリフも多くなりすぎないように気をつけました」と、制作の裏側を語る。絆で結ばれた“二人”の姿を、ぜひ漫画で読んでほしい。
