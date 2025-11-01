先発に名を連ねた鎌田。（C）Getty Images

　現地11月１日に開催されるプレミアリーグの第10節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが本拠地セルハースト・パークでブレントフォードと対戦する。

　この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、いつも通り鎌田が名を連ねた。

 
　第３節以降、リーグ戦８試合連続でスタメン出場している日本代表MFは、29日に行われたカラバオカップ４回戦のリバプール戦（３−０）で２ゴールを演出するなど、絶好調。攻守両面で躍動している。

　この試合でも、リーグ戦では３試合勝ちなしが続いているチームを勝利に導けるか。試合は日本時間１日の24時キックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

