絶好調の鎌田大地がブレントフォード戦で先発入り！ プレミア３戦未勝利のパレスに勝点３をもたらせるか
現地11月１日に開催されるプレミアリーグの第10節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが本拠地セルハースト・パークでブレントフォードと対戦する。
この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、いつも通り鎌田が名を連ねた。
第３節以降、リーグ戦８試合連続でスタメン出場している日本代表MFは、29日に行われたカラバオカップ４回戦のリバプール戦（３−０）で２ゴールを演出するなど、絶好調。攻守両面で躍動している。
この試合でも、リーグ戦では３試合勝ちなしが続いているチームを勝利に導けるか。試合は日本時間１日の24時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
