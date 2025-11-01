滋賀で全日本選手権予選会

フィギュアスケートの全日本選手権（12月19日開幕、東京・国立代々木競技場）のアイスダンス予選会が1日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナで行われた。女子で全日本連覇やグランプリ（GP）ファイナルを制した実績を持つ紀平梨花（トヨタ自動車）が、西山真瑚（オリエンタルバイオ）とのカップルでデビュー。リズムダンス（RD）で2位となる59.61点をマークした。首位は67.19点の櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組。

公式戦デビューとなった“りかしん”が、午後10時過ぎまで残った観客の声援を浴びた。紀平は上がピンク、下が黒、西山が上下黒の衣装で演技。紀平は笑顔を見せながら、転向初戦とは思えない堂々たる滑りを披露した。RDで刻んだ初スコアは59.61点。演技後の取材では「落ち着いて楽しく滑れた。演技自体はまとまっていた」と感想を口にした。

紀平は9月29日に自身のSNSでアイスダンス挑戦を電撃表明。7月に田中梓沙との“あずしん”解散を発表していた西山と、新たな挑戦を始めた。

ジュニア時代からトリプルアクセルを武器に活躍した紀平。シニアデビューした2018年にいきなりGPファイナルを制覇し19、20年は全日本も連覇した。

だが、21年の右足首負傷でキャリアが暗転。22年北京五輪を断念した後も回復が遅れて23〜24年、24〜25年と2シーズン続けて全休していた。



（THE ANSWER編集部）