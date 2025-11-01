大人女性の“服探し”→【無印良品】がおすすめ！ 秋冬のスタメン候補♡「グレー色トップス」

いま新たに洋服を買い足すなら、オンにもオフにも使いやすいグレーのトップスがおすすめ。秋冬のトレンドカラーとしても注目されており、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えます。今回は【無印良品】のブラウスとスウェットシャツをピックアップ。トレンド感も大人っぽさも備わったトップスは、秋冬のスタメンになりそうです。

程よい抜け感のあるキーネックで大人っぽく

【無印良品】「婦人 縦横ストレッチ起毛プルオーバー長袖ブラウス」\3,990（税込）

グレーが上品な雰囲気を放つブラウス。さり気ない肌見せができるキーネックデザインで、程よい抜け感を与えてくれます。1枚でヘルシーに着こなすほか、タートルネックやハイネックのトップスと重ね着するのもおすすめ。キレイ見えしつつ、ストレッチ素材で楽に着られそう。シンプルで洗練されたデザインは、オフィスシーンにもマッチします。

カジュアルなのにキレイ見えするグレーのスウェット

【無印良品】「紳士 昔ながらの製法で編み立てたスウェットプルオーバー」\5,990（税込）

カジュアルな風合いのスウェットトップスも、淡いグレーなら上品に着こなせそう。ベーシックなデザインでパンツにもスカートにも合わせやすく、秋冬の即戦力に。チェック柄のパンツと合わせてカジュアルに、ナロースカートでキレイめに、さまざまな着こなしを楽しんで。

