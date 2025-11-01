かつて俳優・歌手として活躍し、一世風靡した元芸能人。47歳の今の姿が明らかになると、スタジオの芸人からも反響の声があがった。

【映像】一世風靡した元俳優 47歳の現在の姿

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。お笑いコンビ・見取り図のリリーは、「僕が高校生の時ぐらい、一世風靡したといってもいい押尾さん。“あの件”から表舞台に出ていないが、今どうしているか」を聞くべく、出演オファー。メディアは普段すべて断っている中、「映像を使わないなら」ということで取材が実現した。

リリーがスタジオで現在の押尾さんの写真を公開すると、芸人らは「名残があるというか、歳を重ねられてる」「面影ある」「白髪ですね」と反応。さらにリリーが「この白髪は染めているわけじゃなくて、壮絶な体験で自然に白くなった」と説明すると、驚きの声があがる。

リリーは取材にあたり、「正直、ギリギリで会うの嫌やなと思うくらい怖かった」と感じたことを率直に告白。しかし、実際に対面してみての人柄は、「めちゃくちゃ優しかった。地元にいる、“一番悪いけど優しい人”みたいな」と表現した。

押尾さんは現在、品川区にあるステーキハウスのアドバイザーや、広告系の会社を経営しているという。リリーは「お子さんがいて、柔術が趣味で健康的な生活をしている。お元気そうにしていて、かっこよかった」と、取材の印象を振り返っていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）