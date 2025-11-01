今季のプレミアリーグでは9試合で6ゴールと存在感を示しているボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ。アシストも3と数字を残しており、今季好調のチームをけん引している。



そんなセメンヨだが、今夏の移籍市場では人気銘柄として注目されていた。同じプレミアのトッテナムが関心を示していたが、最終的には移籍せず。クラブとの契約を延長している。



『Sky Sports』では14日に日本代表と対戦するガーナ代表のセメンヨが、今夏移籍せずボーンマスにとどまった判断が正解だったと夏を振り返っている。





「(他クラブからの関心について)あまり考えすぎないようにしている。できるだけ今に集中したい。もちろんニュースはみているので、まったく意識していないわけではないが、集中力を保つ必要がある」「ここで(ボーンマス)サッカーを楽しんでいる。ゴールを決められなければ、すべてが台無しになる。常に意識してチームのためにベストを尽くし、ゴールを決める。未来に起こることは起こるべくして起こるのです」「彼ら(ディーン・ハイセンら)がクラブを去ったとき、クラブとの間で多くのやり取りがあった。でも、監督(アンドニ・イラオラ監督)が何か用意していることはわかっていた。昨季の終盤は素晴らしかったし、今季は新たに獲得した選手たちのおかげで、調子は維持できると思っていた」「最初は自信はなかったけど、今は順調に成長している。ここに残ると決めて本当に良かった。今は毎秒を楽しんでいるんだ」今夏ボーンマスと契約を更新したセメンヨの契約には新たにリリース条項が盛り込まれたと噂されており、続報に注目したい。