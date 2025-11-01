序盤の不調から一転して好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。



直近のリーグ戦は3連勝中。サンダーランド、リヴァプール、ブライトンを破っており、順位表でも6位と、久しぶりのトップハーフを味わっている。



そんなユナイテッドに安定感をもたらしたのが、新GKのセネ・ラメンズだ。



今夏の移籍市場でベルギーのアントワープからやってきたGKで、サンダーランド戦で初先発を任され、そこから3連勝に貢献している。





『BBC』によると、ラメンズは早くもユナイテッドサポーターの心を掴んでいるという。試合中にはユナイテッドのレジェンドGKであるピーター・シュマイケル氏にちなんで、「シュマイケルの変装をしているのか？」というチャントがラメンズの背中を後押ししている。「試合の中では聞こえなかったけど、試合後には聞いたよ」「私は変装したシュマイケルではありません。ただチームを助けようとしているセネ・ラメンズです」「素晴らしい褒め言葉をもらえて嬉しいですが、まだ現実をみなければならない。彼は史上最高のGKの1人です。彼と肩を並べるには、証明すべきことが山ほどある」23歳でこれほどの称賛を受けながらも、謙虚な姿勢を崩さないラメンズは自身の強みを明かした。「私は冷静沈着なところを誇りに思っています。でも、必要な時は厳しくチームメイトを叱咤することもある。両方の特徴を持っているのは良いことだと思う」