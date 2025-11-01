◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ 第７節 Ａ東京―千葉Ｊ（１日、東京・トヨタアリーナ東京）

東地区４位のＡ東京は、同１位の千葉Ｊに７８―６９で競り勝った。終盤までもつれた熱戦をものにし、７連勝（４敗）とした。セバスチャン・サイズが両チーム最多２１得点を挙げ、１５リバウンドとダブルダブルの活躍を見せた。千葉Ｊは開幕からの連勝が「１０」でストップした。

Ａ東京はテーブス海、安藤周人、ゼバスチャン・サイズ、ライアン・ロシター、小酒部泰暉が先発。開幕１０連勝と勢いに乗る千葉Ｊは渡辺雄太、富樫勇樹、ディー・ジェイ・ホグ、原修太、ジョン・ムーニーがスターティングファイブに名を連ねた。第１クオーター（Ｑ）は小酒部がセンターから３ポイント（Ｐ）シュートを決めて先制。対する千葉Ｊも富樫も２本のレイアップシュートで得点を重ねた。中盤は互いにシュートが決まらない時間が続いたが、安藤がレフトか３Ｐを決めると、サイズが連続でネットを揺らすなど、１７―１３でＡ東京がリードした。

第２Ｑに入ってもＡ東京の勢いは止まらず。序盤から主将のザック・バランスキーとロシターが連続で３Ｐを奪った。だが、千葉Ｊも原が２本の３Ｐ、金近廉もシュートを決め２６―２５と１点差となった。一時はリードを許したＡ東京だったが、バランスキー、マーカス・フォスターが連続で３Ｐを決め逆転。互いにファールが重なり、４２―４２と同点で折り返した。

第３Ｐは序盤から点の取り合いに。富樫が３Ｐシュートを成功させると、Ａ東京のテーブス、ロシターも立て続けに３Ｐを決めた。互角な戦いにシュートの度にブースターからは大歓声が起きた。終盤にはテーブスが右手で押し込むなどし、６０―５９とＡ東京が１点リード。

第４Ｑは６６―６６からＡ東京の安藤がシュートを決めると、続けて３Ｐシュートを成功させた。会心の一本に大きく両手を広げて歓声に応えた。その後は追いつかれることなく、７８―６９と逃げ切り、開幕戦から続いていた千葉Ｊの連勝を「１０」で止めた。