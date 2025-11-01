押井守監督が10月30日、第38回東京国際映画祭のアニメ映画『天使のたまご 4K リマスター』のトークイベントに登場。発表から40年の時を経て、再び劇場公開されることに驚きの気持ちを口にしました。

現在開催中の東京国際映画祭でお披露目された本作。元々『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』で知られる押井監督と『ファイナルファンタジー』シリーズで知られる天野喜孝さんがタッグを組み、1985年にOVAとして発表した作品で、美しい映像と独特な世界観が話題となり、当時熱狂的なファンを生んだ作品です。

それが今回、公開40周年を記念して、押井監督自身による監修のもと、35mmフィルム原版から4Kリマスター化され、再び劇場公開されます。

イベントに登場した押井監督は「こんなつもりじゃなかった監督の押井です。まさか40年前の作品が、こういう形でまた世に出るとは夢にも思っていなかった」と挨拶し、会場の笑いを誘うと「今のお客さんがこれを見てどう思うのかと半信半疑で来ました」と笑顔でコメントしました。

また、イベントには作中の少女の声を担当した兵藤まこさんも登場。当時のアフレコを振り返りました。

少女の重要なセリフの１つとして、悲鳴を上げるシーンを挙げた押井監督は「あれ、実際には僕はとらないつもりだった」と明かしました。

実は当時の制作陣で相談し、念のため録音したシーンだったそうで「（兵藤さんに）やってもらったら、凍り付いた。すごかった」と絶賛すると、兵藤さんは「すごく時間がかかってしまって。なかなか泣き叫ぶって日常にないので」と振り返り、「最後は本当に泣いてしまったんです。だからあの“おえつ”は本物です」と秘話を明かしました。

映画『天使のたまご 4K リマスター』は、14日からドルビーシネマ限定で先行公開、21日より全国で順次公開されます。