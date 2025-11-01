シーズン移行で“秋の風物詩”ルヴァン杯決勝に幕か…野々村チェアマン「現場の思い、ファンの思いは変わらない。続けていけたら」
野々村芳和Jリーグチェアマンは「Jリーグの中でも特徴的なチーム同士のゲーム。すごく興味深く見ていたんですけど、広島の前から行く時のマンマーク、ちょっと下がった時の立ち位置やブロックが洗練されてきているなと。完成度の高さはすごく感じました」と称賛。「前半10分でレイソルが行けそうな時、長いボールに対する荒木（隼人）選手の強さみたいなのが広島のゲームに持っていったかなという感じがしました。MVPは荒木選手でしたけど、点を取ったのもありますけど、僕のイメージとしては立ち上がりの彼のプレーがゲームの流れを決めたかなと感じました」とMVPに輝いた荒木を名指しで称えた。「もちろんレイソルがどこで1点取れるかで流れは変わっていたと思います。（前半で）0-3にはなりましたが、紙一重のゲームだったと思います」と総括した。
【ゴール動画】東俊希の見事なFKさく裂！ 柏vs広島
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半25分🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→荒木隼人が頭で合わせ先制ゴール！
🟡柏レイソル 0️⃣-1️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official… pic.twitter.com/lN7xe2NCgE
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半38分🟣サンフレッチェ広島
東俊希がゴール正面のFKを右隅に決め追加点！
🟡柏レイソル 0️⃣-2️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/hWSoJYHZCa
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半アディショナルタイム🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→ニアで佐々木翔が頭で流して→ジャーメイン良の左足ボレーで3点目！
🟡柏レイソル 0️⃣-3️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝… pic.twitter.com/of1G45WH6x
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰後半36分🟡柏レイソル
小屋松知哉のパスに反応した細谷真大が反撃のゴール！🟡柏レイソル 1️⃣ - 3️⃣サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/BnC5YRhV9z