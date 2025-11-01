£Î£Í£Â£´£¸°ÂÉô¼ãºÚ¡¡Â´¶È¹µ¤¨¤ë¾®Åè²ÖÍü¤ÈÌóÂ«¡ÖÍç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¡×¤Î°ÂÉô¼ãºÚ¤È¾®Åè²ÖÍü¤¬£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¤Î£Ô£Å£Ð£Ð£Å£Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åè¤Ïº£·î£¹Æü¡¢Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¾®Åè²ÖÍü¡¡Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÁÂç¹¥¤¤Ê£Î£Í£Â£´£¸¤Ø¡Á¡×¤ÇÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£
¡¡Â´¶È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Åè¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ë¡¢¤ª»Å»ö¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿½ÂÃ«Æäºé¤È£³¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°ÂÉô¤Ï¡ÖÆäºé¤µ¤ó¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹Àô¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÆäºé¤µ¤ó²È¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ£³¿Í¤È¤âºÇ¸åµã¤¤¤Æ½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾®Åè¤¬¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë·«¤ê¹¤²¤¿²ñÏÃ¤¬¤ï¤«¤Ý¤ó¡Ê°ÂÉô¡Ë¤¬»ä¤Ë¡Ø²ÖÍü¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÁ´Á³Â´¶È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿»Ò¤¬Â´¶È¤·¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ê¡£º£¸å¡¢Ã¯¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ï¤«¤Ý¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡°ÂÉô¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤¸¤ê¤ó¤µ¤ó¤ò¡Ø¸åÇÚ¤È¤·¤ÆÀè¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Ìµ»ö¸«Á÷¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¹µ¤¨¤Æ¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¤È¾®Åè¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ï¤«¤Ý¤óµï¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬Â´¶È¤·¤Æ¡¢£³Ç¯£´Ç¯¤È»þ¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¡¢ÂçÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¹¤¤´ü´Ö¤È¤â¤Ë¤·¤¿»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤ó¤Ê²ñ¤·¤¿¤éºÇ¹â¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢°ÂÉô¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¡×¤ÈÂ´¶È¸å¤ÎàºÆ²ñá¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£