【マンガ】月の年金29万5000円「体が元気なうちに使い切る」72歳男性が老後資金について決めていること
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、いくら貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住、72歳男性のケースをご紹介します。
マンガ：金子べら（@bera_kaneko）
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがあります
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
今の生活に感謝している男性は現在の年金額について「満足している」と言います。
後悔があるとすれば現在の暮らしに満足している男性。ただ、後悔がないわけではないと言います。
