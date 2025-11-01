ブライトン三笘薫、リーズ戦で５試合連続のメンバー外。幼馴染とのプレミア初対決は実現せず
現地11月１日に開催されるプレミアリーグの第10節で、三笘薫が所属するブライトンは、田中碧を擁するリーズとホームで対戦する。
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、三笘は公式戦５試合連続でメンバー外となった。
９月末のチェルシー戦で左足首を負傷したアタッカーは、日本代表の活動も含めて10月の試合を全休。幼馴染である田中とのプレミア初対決が期待されたが、この一戦にも間に合わなかった。
なお、田中は先発メンバーに名を連ねている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
