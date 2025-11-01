松本人志の生配信直後に…JPが早速ものまね動画アップ「JPも動かせていただきました」
配信サービス『DOWNTOWN＋』が、きょう1日、松本人志の生配信からスタートした。生配信後、松本のものまねを得意とするJPが、早速ものまね動画をアップした。
【動画】早速！松本人志の生配信直後に…JPがものまね動画
JPは「JPも動かせていただきました」との文言とともに、松本の様子をものまねする動画を公開。ファンからは「すばやい対応！」「ファンも動きました」などといった感想が寄せられている。
松本の生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開される流れとなる。
その後の配信スケジュールについては、11月3日以降は毎週、月曜日にダウンタウン過去出演作品、水曜日と金曜日に松本オリジナル作品を更新していく（いずれも午後5時を予定・変更の場合あり）。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や、多くの新企画が実施される。浜田の新しいコンテンツは追って発表される。
【動画】早速！松本人志の生配信直後に…JPがものまね動画
JPは「JPも動かせていただきました」との文言とともに、松本の様子をものまねする動画を公開。ファンからは「すばやい対応！」「ファンも動きました」などといった感想が寄せられている。
松本の生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開される流れとなる。
その後の配信スケジュールについては、11月3日以降は毎週、月曜日にダウンタウン過去出演作品、水曜日と金曜日に松本オリジナル作品を更新していく（いずれも午後5時を予定・変更の場合あり）。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や、多くの新企画が実施される。浜田の新しいコンテンツは追って発表される。