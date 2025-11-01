◇フィギュアスケート・第51回西日本選手権第1日（2025年11月1日 滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）

アイスダンスのリズムダンス（RD）が行われ、全日本選手権2連覇などの実績を誇り9月にアイスダンスへの挑戦を表明した紀平梨花（トヨタ自動車）が西山真瑚（オリエンタルバイオ）とのカップルで臨んだ。

デビュー戦にも関わらず、西山、紀平組は息の合った演技を見せ、観衆からはスタンディングオベーションで称えられた。得点は59.61点。堂々の2位発進となった。

演技が終わると、紀平は「3年ぶりの試合で、アイスダンスは初めて。ドキドキだったけど、落ち着いて楽しく滑れてよかった」と笑顔を見せた。

紀平は4年前に負傷した右足首の疲労骨折から完全復活できず、過去2季を全休した。今季も五輪最終選考会となる12月の全日本選手権につながる今月の中部選手権を欠場。シングルでの五輪出場は消滅したが、9月末に新しい挑戦を表明し「今は前を向いている」と心境を語っていた。

競技会に出場するのは、22年12月24日の全日本選手権女子フリー以来、1043日ぶり。西山との新カップル“りかしん”として観衆の前に立った。

ミラノ五輪は日本のアイスダンス個人戦出場枠はなく、団体戦での参戦を目指すことになる。今大会が2人のデビュー戦。ここで最上位に入り、12月の国際大会派遣に必須の技術点合計85点以上が五輪につながる条件となる。