WSドジャース戦、客席に紛れた米国人夫婦に驚き 「なんてこった！」「史上最高に可愛い」の声
ワールドシリーズ第6戦
米大リーグ・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨み、3-1で勝利。通算3勝3敗で、シリーズ制覇の行方は第7戦にもつれ込んだ。客席ではハリウッド俳優と女優の夫婦が並んで観戦していた。
グラウンドをバックに、笑顔で並んだのは米俳優ジェリー・オコンネルと、米女優レベッカ・ローミンだ。オコンネルの「スタンド・バイ・ミー」などハリウッド作品に多数出演してきた2人は、ブルージェイズのシャツを纏い観戦。客席ではホットドッグを頬張る姿も見せていた。
互いのインスタグラムで共同投稿として「ありがとう、MLB、ブルージェイズ」と記し、実際の写真を公開。コメント欄には米ファンから反響が続々と寄せられていた。
「史上最高に可愛いカップルだ！」
「トロントを応援してくれてありがとう」
「素晴らしい！」
「両方とも大好き！」
「なんてこった！！！！」
「良い写真だ」
今回のワールドシリーズにはこれまで、俳優のブラッド・ピット、レオナルド・ディカプリオ、米ロックバンド「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」のベーシスト、フリーら、豪華な顔ぶれが観戦に訪れている。
（THE ANSWER編集部）