ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨み、3-1で勝利。通算3勝3敗で、シリーズ制覇の行方は第7戦にもつれ込んだ。客席ではハリウッド俳優と女優の夫婦が並んで観戦していた。

グラウンドをバックに、笑顔で並んだのは米俳優ジェリー・オコンネルと、米女優レベッカ・ローミンだ。オコンネルの「スタンド・バイ・ミー」などハリウッド作品に多数出演してきた2人は、ブルージェイズのシャツを纏い観戦。客席ではホットドッグを頬張る姿も見せていた。

互いのインスタグラムで共同投稿として「ありがとう、MLB、ブルージェイズ」と記し、実際の写真を公開。コメント欄には米ファンから反響が続々と寄せられていた。

「史上最高に可愛いカップルだ！」

「トロントを応援してくれてありがとう」

「素晴らしい！」

「両方とも大好き！」

「なんてこった！！！！」

「良い写真だ」

今回のワールドシリーズにはこれまで、俳優のブラッド・ピット、レオナルド・ディカプリオ、米ロックバンド「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」のベーシスト、フリーら、豪華な顔ぶれが観戦に訪れている。



（THE ANSWER編集部）