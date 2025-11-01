【MLB】ブルージェイズ1ー3ドジャース（10月31日・日本時間11月1日／トロント）

【映像】山本由伸、絶賛されたベンチでのある行動

10月31日（日本時間11月1日）行われたワールドシリーズ 6回戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸がベンチで見せた姿が話題となっている。

ドジャースが1点を先制した3回表・ドジャースの攻撃、2死二、三塁、打席には3番のフレディ・フリーマンという場面で、現地の中継カメラはドジャースベンチの山本の姿を捉えることに。その映像の中で山本は、ボールを手に、ベンチ内の通路部分を使って、入念に投球フォームの確認などを行い、3回裏の投球に備える姿を披露。するとこの光景を、MLBの公式Xアカウントは「山本由伸には“オフ”のスイッチがない」と紹介。その姿勢が、現地ファンの間でも大きな注目を集めることとなった。こうした山本の姿にファンからは「すげえ」「流石すぎる」「カッコよすぎるだろ」「PSから由伸の好感度爆上がりだな」「これぞエース」といった様々な反響が巻き起こることになった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

(C)Getty Images