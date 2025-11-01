辞めたら500万円の“違約金”請求!? 実はタレントよりも厳しい「VTuber・YouTuber」契約のリアルな実態
公正取引委員会が指針を発表したことなどもあり、俳優などのタレントと所属事務所との契約内容はさらに改善されることが期待されています。一方で、VTuberやYouTuberなどの配信者と事務所の契約内容はいまだ厳しいものがよく見られます。リアルな実態について、実際にタレントや配信者の契約に長く携わってきた筆者が解説します。
2018年に、タレントの独立・移籍を芸能事務所が妨害することが違法となる可能性があると公正取引委員会が発表したことをきっかけに、タレントと芸能事務所との契約内容は徐々によい形になっているように見受けられ、以前は難しい面もあったタレントの独立・移籍もしやすい状況になってきました。
そうした中での今回の公正取引委員会の発表によって、今後、タレントと芸能事務所との契約内容はさらによくなっていくものと思われます。
一方で、VTuberやYouTuberといった「配信者」が事務所に所属する際の契約内容は、配信者に対して厳しいものが今でも多く見受けられます。
公正取引委員会の指針は、「動画配信者とその所属事務所との契約」も対象にはなっています。
しかし、指針には、「音楽・放送番組等の実演家（アーティスト、俳優、タレント等）とその所属する芸能事務所との契約」について行った実態調査に基づくものであると記載されているため、指針の内容からしても、配信者とその所属事務所との契約の実態調査まではあまりされていないのではと見受けます。
実際に、弁理士である筆者が法務周りの専門家として関わっているVTuber事務所などでも、公正取引委員会の発表内容を「他人事」のように捉えて、あまり気にしていないところも比較的多いです（そもそもその発表自体を把握していない事務所も少なくありません）。
とりわけVTuberと事務所との所属契約では、VTuberが勝手に退所したら違約金を請求するなどの文言が入っているような厳しい契約内容もよくあり、実際に、退所したVTuberに対して事務所が500万円の違約金を請求し、裁判にまで発展した事例もあります。
VTuberやYouTuberなどの配信者にとって不利な契約内容によるトラブルが最近でも発生しており、タレント契約と比べても配信者と事務所の契約における現在の状況は、あまりよいものではないと筆者は考えています。
では、先述した違約金請求例は実際にどのようなものだったのでしょうか。また、VTuberやYouTuberなどの配信者と所属事務所との契約内容の実態はどうなっているのでしょうか。
彼らのように、YouTuberも人気が出てくると事務所に所属することがあり、中には芸能事務所に所属するYouTuberもいました（芸能事務所アミューズに所属していた、だいにぐるーぷなど）。
比較的初期のYouTuberと事務所との契約内容は、タレントと芸能事務所とのそれにだいぶ似通っていました。その頃は、退所したら違約金が発生するといった文言が契約書に記載されているようなことはあまりなかったと見受けます。
その後、2016年にキズナアイが登場したことをきっかけに、日本でVTuberらが活躍するようになると、人気のあるVTuberは事務所に所属するようになりました。また、ANYCOLORが運営するVTuberプロジェクト「にじさんじ」や、カバーが運営するVTuber事務所「ホロライブ（プロダクション）」といった“VTuber専門事務所”も多く設立されるようになりました。
その後、VTuber市場は年々拡大していき、2020年あたりからは、ライブ配信アプリ「17LIVE」専用のVTuber事務所、「IRIAM」専用のVTuber事務所といった、ライブ配信アプリに特化した事務所も多くできるようになりました。
VTuberと事務所との契約内容が以前よりも厳しい内容になり始めたのは、この頃からだったと思われます。特に、事務所を退所した場合は違約金を請求するといった、それまでにはあまり見られなかった文言が契約書に入ってくるようになりました。
ほかにも、「退所後2年間は配信活動をしてはならない」など退所後の配信活動を制限したり、毎月の配信時間のノルマを課したりする契約もよく見られるようになりました。こうした流れに影響を受けてか、この頃から、YouTuberが事務所に所属する際の契約内容も以前より厳しいものになり始めたように思われます。
日本経済新聞が2025年2月14日に報道した、「30代で念願のVTuber、1カ月で適応障害 違約金訴訟」によると、都内に住む女性が2022年7月にVTuber事務所と契約を結び、VTuber活動を始めたものの、事務所が課した厳しいノルマ（月20本以上のライブ配信、月10本以上の動画収録）をこなすため、過労死ラインをはるかに超える労働時間となり、契約から1カ月ほどで体調不良に。
女性が精神科を受診したところドクターストップがかかったため、事務所に活動休止を申し出たところ、事務所が違約金500万円の支払いを求めてVTuberの女性を訴えたという事例です。
女性と事務所が交わした契約書には、契約違反をした場合、違約金500万円を請求すると書かれていたようですが、これまでに筆者も、そうした文言が入っている契約書をいくつも見てきましたが、実際に訴訟までに発展した事例は聞いたことがなかったので驚きました。
では、この裁判は結局どうなったのでしょうか。
その後、2024年11月の二審判決でも、「事務所側の不適切な対応によって契約解除を余儀なくされた」として、事務所側の請求は認めないという結果に終わりました。
本件では最終的には違約金を支払わずに済みましたが、この裁判のほかにも、筆者が見聞きしたものでは、以下のような事例があります。
・配信者が作ったイラストや楽曲などの全ての権利が事務所側に帰属するという契約内容になっており、事務所を退所する際にその権利を配信者に戻すよう求めたところ、権利の買取料金を求められた
・契約期間中に配信者側からは辞めることができない契約内容になっていた
・配信により発生した売上の分配率などが明確に契約書に記載されておらず、事務所側が一方的に決めた分配率で分配されていた
これら以外にも例えば、美容系YouTuberに対して、契約終了後3年間、美容に関する配信活動（SNSを含む）のみならず、美容に関する事業も行ってはならないといった、非常に広範囲にわたる禁止義務が契約で定められていたという事例もあります。
もちろん事務所側としては、所属する配信者に代わってキャラクター制作費などの初期費用を負担していることもあるため、すぐに配信者に辞められては困るというのも理解できます。
こうした事情を踏まえても、VTuberやYouTuberなどの配信者に厳しすぎる契約が一定数見受けられる現状を考えると、今後、VTuber・YouTuberとその所属事務所との契約実態を公正取引委員会がしっかり調査し、その上で配信者向けの指針を発表しなければ、先述した違約金訴訟のような事態が今後も発生してしまうのではないでしょうか。
公正取引委員会がタレントと芸能事務所との契約の実態調査に乗り出したことで、タレントと芸能事務所との契約内容はだいぶ改善されてきました。同じように、配信者とその所属事務所との契約内容も改善されることが望ましいと筆者は考えます。
▼藤枝 秀幸プロフィール
大手IT企業などでSEとしてシステム開発などに従事した後、2009年に「藤枝知財法務事務所」を開業。以降、IT分野やエンタメ分野を中心に契約書業務や知的財産業務を行う。メディアや企業のコンテンツ監修なども手がけている。All About 弁理士ガイド。
(文:藤枝 秀幸（弁理士・行政書士）)
