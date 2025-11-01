2»ù¤ÎÊì¡¦¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¡¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¸øÉ½¡¡ÂÀ¤é¤Ê¤¤3¤«¾ò¡¢3Æü´Ö¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤â
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ê41¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£3Æü´Ö¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÂÀ¤é¤Ê¤¤3Æü´Ö¤Î¿©»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡Ö169Ñ56ÔÂÎ·¿°Ý»ý¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤ÏÇòÅò¤ò°û¤à¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë3Æü´Ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¡£¡Ö»Ò¶¡¤Î»Ä¤ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ3»þ¤°¤é¤¤¤Ë²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö²È¤Ç¿©¤Ù¤ë»þ¤Ï´ðËÜÏÂ¿©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë³°¿©¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¡×¤È¿´¤¬¤±¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖË½¿©¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Æ¡¢¿©Íß¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Î¹©É×¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£