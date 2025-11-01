【プチプラ】モテ女子たち直伝！思わずさわりたくなる「ふわもこコーデ」まとめ
おしゃれな女のコたちは、どんな服で彼を沼らせるの？そこで、イマドキガールの実際に彼から褒められたコーデを調査！ 今回は、冬モテの王道・ふわもこ素材の「シャギーカーディガン」を生かしたコーデを3つご紹介します。この秋は思わずさわりたくなる、あざとニットで気になる彼をドキッとさせちゃお♡
シャギーカーディガン
思わずさわりたくなる素材でモテを狙う♡
冬モテの王道・ふわもこ素材は、み〜んなカーディガンで取り入れてました！ ゆるっと着崩して、肌見せするのがいいんだって♡
Check! 森葉月さん （國學院大學4年）
夜デートに映える女みLOOK
「合コンなどの夜遊びで着たいモテコーデ。SNIDELの透け感のあるノースリーブトップスにMila Owenのシャギーカーディガンをずるっと羽織りました。
わざとらしくない、自然な肌見せを狙うのがあざとテク」
Check! 江口瑚乃果さん （中央大学3年）
お強めレザーでコーデにメリハリ♡
「Chicoで約8,000円で購入した、ボリュームたっぷりのホワイトシャギー。1枚で充分ガーリーなので、インナーやスカート、ロングブーツは黒で統一。
コーデに締め色を入れるとで膨張色の白でも、着ぶくれしない！」
Instagram：@konoka_eguchi
Check! 北沢蘭さん （インフルエンサー・ 23才）
バブみが加速するパステルシャギー
「ピンクシャギーニットと白キャミワンピは、どちらもMELLOWNEONのもので2つとも約10,000円でした。
ロング丈なので、重たく野暮ったい印象にならないよう、足元は女みパンプスで、抜け感を出しました」
Instagram：@ran_kitazawa
撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈