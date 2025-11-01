【プチプラ】モテ女子たち直伝！思わずさわりたくなる「ふわもこコーデ」まとめ

おしゃれな女のコたちは、どんな服で彼を沼らせるの？そこで、イマドキガールの実際に彼から褒められたコーデを調査！ 今回は、冬モテの王道・ふわもこ素材の「シャギーカーディガン」を生かしたコーデを3つご紹介します。この秋は思わずさわりたくなる、あざとニットで気になる彼をドキッとさせちゃお♡

シャギーカーディガン 思わずさわりたくなる素材でモテを狙う♡ 冬モテの王道・ふわもこ素材は、み〜んなカーディガンで取り入れてました！ ゆるっと着崩して、肌見せするのがいいんだって♡

Check! 森葉月さん （國學院大學4年） 夜デートに映える女みLOOK 「合コンなどの夜遊びで着たいモテコーデ。SNIDELの透け感のあるノースリーブトップスにMila Owenのシャギーカーディガンをずるっと羽織りました。 わざとらしくない、自然な肌見せを狙うのがあざとテク」 Instagram：@kokudai25__08

Check! 江口瑚乃果さん （中央大学3年） お強めレザーでコーデにメリハリ♡ 「Chicoで約8,000円で購入した、ボリュームたっぷりのホワイトシャギー。1枚で充分ガーリーなので、インナーやスカート、ロングブーツは黒で統一。 コーデに締め色を入れるとで膨張色の白でも、着ぶくれしない！」 Instagram：@konoka_eguchi

Check! 北沢蘭さん （インフルエンサー・ 23才） バブみが加速するパステルシャギー 「ピンクシャギーニットと白キャミワンピは、どちらもMELLOWNEONのもので2つとも約10,000円でした。 ロング丈なので、重たく野暮ったい印象にならないよう、足元は女みパンプスで、抜け感を出しました」 Instagram：@ran_kitazawa 撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈