¡ÚÂè12²ó 30 MINUTES LABEL ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û 11·î17Æü19»þ ÇÛ¿®Í½Äê

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¡ÖÂè12²ó 30 MINUTES LABEL ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ò11·î17Æü19»þ¤è¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ËÜÈ¯É½²ñ¤Ï¡¢¡Ö30 MINUTES LABEL¡×¤ËÂ°¤¹¤ë4¤Ä¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö30 MINUTES MISSIONS¡Ê30MM¡Ë¡×¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¡Ö30 MINUTES FANTASY¡Ê30MF¡Ë¡×¡Ö30 MINUTES PREFERENCE¡Ê30MP¡Ë¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ëÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆËÜÇÛ¿®¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö30MM¡×¤«¤é¤Ï¡¢¿··ÁÂÖ¤ÎÎÌ»ºµ¡¤È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö30MM¡ßAC6¡×¤è¤ê¥¢ー¥­¥Ð¥¹À½¤ÎAC¡ÖVP-40S¡×¤È¥ß¥ë¥¯¥È¥¥ー¥¹¤ËÉÕÂ°¤·¤¿Éð´ï¤ÎWEAPON SET¤¬¾¦ÉÊ²½¤òÍ½Äê¡£

¡¡¡Ö30MS¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê²ÔÆ¯¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¡Ö30MF¡×¤«¤é¤Ï¡¢°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ö¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬È¯É½Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÚÂè12²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û

(C)BANDAI SPIRITS 2019
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2023