¡ÚRIZIN¡Û¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É°Ëß·À±²Ö¡¢Ä¹Ç¯ÂÔË¾¤ÎÂçÅçº»½ïÎ¤¤È¤Î»î¹ç¤â¡Ö°µÅÝ¤Ê¾¡Íø¡×Àë¸À¡¡2»þ´Ö¤«¤±¤¿¥¹¥¿¡¼¥Ø¥¢ÈäÏª
¢£¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡ÙÁ´Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ê11·î1Æü¡¿¿À¸Í»ÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¡Âè13»î¹ç¤Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÂçÅçº»½ïÎ¤¤ò·Þ¤¨·â¤Ä²¦¼Ô¤Î°Ëß·À±²Ö¤¬¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¡×¤ÇËÉ±Ò¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É°Ëß·À±²Ö¡¢Ä¹Ç¯ÂÔË¾¤ÎÂçÅçº»½ïÎ¤¤È¤Î»î¹ç¤â¡Ö°µÅÝ¤Ê¾¡Íø¡×Àë¸À¡¡2»þ´Ö¤«¤±¤¿¥¹¥¿¡¼¥Ø¥¢ÈäÏª
¡¡2022Ç¯4·î¤Ë¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¸å¡¢ËÉ±ÒÀï¡¢¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¹¤Ù¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¿°Ëß·¡£º£²ó¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ÎÂçÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÐÀï·èÄê²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç2ÆüÁ°¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡ÖÂÇ·â¤Ç¤â¿²µ»¤Ç¤â°µÅÝ¤¹¤ë¤·¡¢°ìÊýÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¶¤áÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Î»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏRIZIN¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¸¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¥±¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯Àï¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬ÍÍø¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¼±¤»¤º¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Î»î¹ç¤â½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¤â¡Ö¿À¸Í¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤Æ¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤¬¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤â1½µ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡Ê·ÀÌóÂÎ½Å¤Î¡Ë49¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡È±·¿¤âÌ¾Á°¤Î¡ÖÀ±¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¹¥¿¡¼ÊÁ¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡Ö2»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ë¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¤ÏÆ±¤¸JAPAN TOP TEAM¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½©¸µ¶¯¿¿¤È°Â°æÈôÇÏ¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö1¿Í¤Ç½Ð¤ë¤è¤ê¥¸¥à¤Ë³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
