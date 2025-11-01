吉永小百合さん（80）が10月31日、主演映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の初日舞台挨拶に、佐藤浩市さん（64）、天海祐希さん（58）らとともに登場。吉永さんが観客へ感謝の気持ちを伝えました。

映画は、世界で初めてエベレストの登頂に成功した女性・田部井淳子さんの生涯を描いた物語。吉永さんは田部井さんをモデルにした主人公・多部純子を演じています。

壇上に上がった吉永さんは「私は本作で124本目の映画になりますが、昔はこのような初日の舞台挨拶などはなかったので、こういう形で舞台に上がらせていただいて、胸がドキドキしています」と話しました。

その後、イベントでは映画のタイトルにちなんで、『あなたにとっての “てっぺんの向こうに〇〇がいる”』、また 『“てっぺんの向こうに” どんな大切なものがあるのか』を発表。吉永さんが「観客の皆様がいる」と答えると、会場からは拍手が巻き起こりました。

吉永さんは、理由について「若い方にご覧になっていただいてもとても楽しい映画だと思いますし、私くらいの方たちにもこれからも生きていこうという気持ちにさせるような、そんな思いがしております。（そのため）観客のみなさんという回答にさせていただきました」と語りました。

そして、最後に観客に向けて「先ほどから観客の皆様に感謝の思いをお伝えしましたけれども、本当にそれがいつまでも胸の中に残っております。この映画はみんなで一生懸命に作りましたので、どうかお帰りになる時に温かい気持ちになっていただけたらと願っております。ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えました。