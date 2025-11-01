１０月３１日のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」には、ジェジュンがゲスト出演した。

この日のテーマは「浮気」。ＭＣの山里亮太が「ずばり浮気のご経験は？」と聞くと、ジェジュンは「バリバリありますよ！」と即答した。

山里＆鈴木愛理のＭＣコンビは絶句。よからぬ気配に気付いたのか、ジェジュンは「された方です。人の話は最後まで聞いて下さい」と訴え、勘違いしていたＭＣ２人は「危ない！危ない！」と笑い泣きした。

浮気の過去を振り返り、ジェジュンは「芸能界で働いているので周りの環境とか気をつけないといけない。２人きりで（デートに）行くのはバレそうだし、危ないねって行かなかった時があった。（相手に）『じゃあ、ヘアメイクさんとかスタッフさんたちと行くね』って言われて『いいよ』って言ったら、その日（彼女が）パパラッチに撮られた」と回想。

話の流れからお相手も芸能人だと察したＭＣ２人は「今、すごい話を聞いたな」と再び目を見開き、山里は「いろんな感情あるけど…御馳走様！」と反応。ジェジュンは「違う男といた。ショックでした」と暗い表情だった。