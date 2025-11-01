ボートレース宮島の「ＢＴＳ尾道開設５周年記念第４６回報知エキサイトカップ」は１日、準優３番が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決定した。

今井貴士（４１＝福岡）は準優１０Ｒ、２コースから中嶋健一郎との首位競りを制し、抜きで優出切符をゲット。「新品のリングを入れて、押し感が出たし、進む感じもあった」と舟足の上積みに成功した。

自らを熱しやすく冷めやすいと分析。趣味は多く、今節前には「弟子（増本杏珠）に誘われて、大型バイクの免許を取ったんですよ。意外とやってみたら面白くて」と新たな趣味も増えそうだ。さらに「アガベっていうサボテンとか、観葉植物みたいなのを育てたりも好きなんです。それとヴィンテージも好きだし」と、にこやかに話す表情からプライベートの充実ぶりがうかがえる。



さらには「今節が終わったら、家のクローゼットをリメイクする。ＤＩＹで作ろうかなと。壁紙とか塗ったりも。楽しみです。Ａ１勝負駆けも決まったし、今からワクワクしてる」と、今節活躍の裏には頑張れる理由が隠されていた。

優勝戦は３枠。赤いカポックに身を包み、レースは熱く、かつ冷静な判断力でＶをつかみ取る。