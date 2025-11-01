離婚から2年…お金にだらしない夫の養育費は続くのか？＜支配の家からの脱出 10＞【本当にあった読者のはなし Vol.119】
■離婚成立から2年。子どもは小学生に
離婚が成立してから、2年が経ちました。今、私は実家で子どもと暮らしています。
両親は変わらず支えてくれ、子どもはもうすっかり小学生らしくなりました。
毎朝「いってきます」とランドセルを背負って走っていく後ろ姿を見るたびに、ようやくここまで来たんだなと感じます。
仕事はシフト制で、休みの日も予定通りにはいきません。
それでも、帰る家に安心できる人たちがいることが、どれほど幸せかを知りました。
夜、父と母と4人で食卓を囲みながら、何気ない会話をして笑い合える。それだけで心が満たされるようになりました。
■その後、夫からの養育費は…？
夫とは、月に一度の面会交流が続いています。
養育費も今のところ滞りなく支払われています。
けれど、振込通知を見るたびに少しだけ胸がざわつきます。「この先も、ちゃんと続くのかな」と。
あの頃、夫がスマホゲームに課金していたことや、パチスロに通い詰めていた姿が、ふと頭をよぎります。
約束というものを、あの人はどれほど信じているのだろう――そんな考えが、夜の静けさの中で小さく顔を出します。
でも、不安が完全に消えなくても、それでいいと思うようになりました。人生は、すぐに安心に満たされるものじゃない。
それでも、私は今、ちゃんと自分の足で立っている。そう思える日が増えてきたのです。
子どもが眠ったあと、カーテンの隙間から月を見上げました。
暗闇の中にぽつんと光る月は、どこか私たちに似ていました。
たったふたりでも、静かに照らし合いながら進んでいける。
――あの日、逃げてよかった。
あの決断が、今の私たちを生かしているのだと思いました。
(ウーマンエキサイト編集部)
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
