妻のSNSに心が折れそうな夫…ギブアップ寸前に急展開が！【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.27】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると、妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は“実家に帰る”という置き手紙を残して姿を消してしまう。そこで夫が義母に確認すると、妻は実家に帰っていなかった。
そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届く。しかし、すぐに送信取り消しになり、「送り先を間違えた」と電話がくる。怪しんだ夫は妹に相談し、居場所を突き止めることに。一週間後、妹から送られてきた写真には、妻と男性、子どもの3人が写っていた。
夫は妻の裏切りを確信し、探偵事務所に調査を依頼。家でも証拠探しをすることになりパソコンを起動すると、暗証番号は結婚記念日だった。さっそく中身を調べると、妻のSNSにたどり着いて…。
妻の“裏の顔”を覗くって、冷静に考えて恐ろしくてたまりませんよね。
さすがの夫も苦しくなり、「最新の投稿だけ…」と思ってチェックすると、そこには“明日デート”との情報が。これを知った夫は…!?
(おにぎり2525)