◆プロボクシング▽日本スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）王座決定戦１０回戦 〇神風藍（判 定）玉山将弥●（１日、後楽園ホール）

日本スーパーウエルター級２位・神風藍（３１）＝ＲＫ蒲田＝が激しい打撃戦を制し初の王座を獲得した。日本同級１位・玉山将弥（３２）＝帝拳＝と空位の王座を争い、序盤から接近して頭をつけあいパンチを交換。アッパー、フックを確実にヒットし、２―０の判定でベルトを手にした。

採点が読み上げられ勝利を告げられた瞬間、神風は感激のあまりキャンバスに崩れ落ちた。「とにかくうれしい。相手も覚悟を持ってやってくることは分かっていた。玉山選手の応援団にも感謝したい」と涙声で話した。

平成国際大ボクシング出身で、１６年全日本選手権ライトヘビー級優勝経験を持つトップアマ。だが、プロではなかなか結果を出すことができなかった。これまで２回、日本ミドル級挑戦者決定戦に挑んだが、いずれも勝利を逃した。「何かを変えないと」と、今年３月には「覚悟を持つ」という意味を込め、リングネームを本名の「友松」から「神風」に変更。ジムにお願いしてミドル級から１階級軽いスーパーウエルター級に転向してチャンスをもらい、みごと初のタイトル戦で悲願のベルトを手にした。

「才能のない自分でもコツコツやっていればいいことはある。ジム３人目のチャンピオンになることだけを考えて頑張ってきた」と笑顔。所属するＲＫ蒲田ジムでは、スーパーフェザー級の奈良井翼 フライ級の野上翔に続き、現役日本王者が同時に３人在籍するチャンピオンラッシュとなった。

神風の戦績は５勝（１ＫＯ）３敗２分け、玉山は１５勝（８ＫＯ）６敗。