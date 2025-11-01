『ボイプラ2』発・ALPHA DRIVE ONE、公式ファンネーム＆リーダー発表「ファンといつも一緒にいるという願いを込めた」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生した「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」のファンネームが「ALLYZ」に決定した。
【番組カット】順位発表式では…日本語でもメッセージを寄せていたイ・サンウォン
公式サイトでは「公式ファンネーム『ALLYZ』はファンといつも（Always）一緒にいるという止まることのない願いを込めた名前です」と説明。「これからもALPHA DRIVE ONEとALLYZが一緒に作っていく旅程に多くの関心と応援をお願いします」と伝えた。
また、同グループは11月1日にインスタライブを実施。公式ファンネームのほか、リーダーがイ・リオに決定したことを伝えた。
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送された。
デビューメンバーは「ファイナルグローバル第1次投票」の結果と、生放送中に行われた「ファイナルグローバル第2次投票」の結果によって決定。1位から8位の練習生（イ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴンウ（ゴヌ）、アルノ（ジャンジアハオ）、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソ）がデビューメンバーとなった。
