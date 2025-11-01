千葉Jの連勝を10でストップ…A東京が激しい攻防戦を制して7連勝達成

11月1日にTOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第7節GAME1が行われ、アルバルク東京と千葉ジェッツが対戦した。

連勝を6に伸ばしてホームに帰ってきたA東京はテーブス海、安藤周人、セバスチャン・サイズ、ライアン・ロシターがスターティング5に。B1開幕最多連勝記録を「10」に更新した千葉Jは渡邊雄太、富樫勇樹、ディー・ジェイ・ホグ、原修太、ジョン・ムーニーが先発を務めた。

小酒部の3ポイントシュートで先制したA東京は安藤の3ポイントなどで続くと、第1クォーターの中盤にはサイズがゴール下で連続得点してリードを奪っていく。途中、渡邊雄太に3ポイントを決められるなど千葉Jとの激しい攻防の中、17ー13で最初の10分間を終えた。

第2クォーターはザック・バランスキーの3ポイントで幸先よいスタートを切るも、千葉Jの激しいディフェンスになかなかリードを広げられない。逆にムーニーにシュートを決められ逆転を許すも、粘りのディフェンスを見せ、終了間際に大倉颯太が3ポイントを決め、42ー42で前半を折り返した。

富樫、ホグに3ポイントを決められ、46ー50とされるとデイニアス・アドマイティスヘッドコーチはタイムアウトを申請。その後、テーブスに続いて、ロシターも3ポイントを決めて前に出る。しかし、リトルのドライブに苦しめられ、ビハインドを追う展開となるが、バランスキーがドライブを決めて、60ー59で最終クォーターへ。

最終クォーターに入っても激しい攻防は止まらない。残り時間4分59秒のオフィシャルタイムアウトまでの得点が6ー5という消耗戦の中、安藤が連続で決めて残り3分には71ー66とリードを広げる。その後はサイズがインサイドで奮闘。テーブスがドライブで決めて残り1分に76ー68に。その後、ホグのフリースロー1本に抑えたA東京が76ー69で勝利。自身の連勝を7に伸ばすとともに、千葉Jの連勝をストップさせた。

個人スタッツではサイズが21得点15リバウンドのダブルダブルを達成。テーブスが10得点6アシストをマークして、勝利に貢献した。一方の千葉Jはホグ、リトル、富樫、原が2ケタ得点を記録するものの、A東京の厳しいディフェンスに屈した形となった。

個人スタッツではサイズが21得点15リバウンドのダブルダブルを達成。テーブスが10得点6アシストをマークして、勝利に貢献した。一方の千葉Jはホグ、リトル、富樫、原が2ケタ得点を記録するものの、A東京の厳しいディフェンスに屈した形となった。

■試合結果



アルバルク東京 78－69 千葉ジェッツ



A東京｜17｜25｜18｜18｜＝78



千葉J｜13｜29｜17｜10｜＝69

【動画】A東京の安藤が連続得点で千葉Jを突き放す