この記事をまとめると

■2025 フォーミュラジムカーナの最終戦が富士スピードウェイで開幕した

■各地方の予選会を勝ち抜いた18校の自動車部が最終戦で日本一の座を争う

■大会1日目となる11月1日は公式練習が行われた

予選会を勝ち抜いた18校が集結！

2023年からスタートした各大学の自動車部が同じ車両のイコールコンディションで競うモータースポーツカテゴリー「フォーミュラジムカーナ」。11月1〜2日にかけて、いよいよ今年の自動車部ナンバーワンを決定する決勝全国大会が、富士スピードウェイのマルチパーパスコースで開催。1日目となる今日は、学生たちによる練習走行が行われた。

各エリアでの大会で上位3位に入り、全国大会への切符を手にしたのは下記の18校だ。

Rd.1予選会より

京都大学・金沢大学・同志社大学・新潟大学・立命館大学・大岡大学

Rd.2予選会より

明治大学・駒澤大学・中央大学・東京電機大学・日本大学・上智大学

Rd.3予選会より

近畿大学・広島大学・九州産業大学・鹿児島大学・兵庫県立大学・大阪大学

フォーミュラジムカーナでは、各大学から3名のドライバーが参戦。各ドライバーは2日目の本戦日の午前と午後に1回ずつ、計2回の走行を行い、各ドライバーのベストタイムの合算でチームのタイムが決定する。

また、2024年度より新設された女子クラスには計6名のドライバーが参戦。こちらは午前と午後のタイム差が小さい順に順位が決められる。

練習走行日の今日、開会式の後にまず行われたのが車両の抽選会だ。イコールコンディションにこだわるフォーミュラジムカーナは車両が当日に抽選で決められる。

男子クラスの車両はトヨタGR86。タイヤはラウンドごとに提供するメーカーが異なっており、今回はブリヂストンがポテンザRE-71RSを提供する。

女子クラスの車両は日産ノートオーラ ニスモ。タイヤはブリヂストン・ポテンザ アドレナリンRE004だ。ホイールはウェッズスポーツから協賛されている。

車両の割り振りとタイヤの受け渡しが行われた後は、学生たちが自らタイヤを交換する。

その間に代表ドライバーたちは完熟歩行を実施。仲間たちとコース図を見ながらコースを実際に歩き、ときには歩きながら動画を撮影するなど、ドライバーによってさまざまな工夫が見られた。

臨場感溢れるツイントライアル式コースを採用

今回のコースは全日本ジムカーナに参戦しているユウ選手がコース設計を担当。AコースとBコースの2コースがレイアウトされていて、それぞれのコースを連続で走行し、合算タイムが結果に反映される。

そして、同コースは2台のマシンが同時にスタートするツイントライアル形式を採用。AコースとBコースのレイアウトは少し異なるので、先にゴールしたほうが速いと確定するわけではないのだが、ライバルの走行が自分の走行中に見えるため、相手を気にせず自分の走りに集中するメンタルの強さも要求されるのだ。

昼食時の懇親会や各ブースでのコミュニケーションには協賛企業と交流の場も設けられていた。各協賛企業へ就職したOBも年々増えており、協賛企業数も昨シーズンの最終戦からさらに4社増えている。

また、学生たちに各企業ブースをまわってもらうための取り組みとしてスタンプラリーも実施。5つ集めるごとに景品がもらえるシステムだ。この取り組みが各ブースへ学生が足を運ぶきっかけとなり、いろいろな自動車関連企業を知ることができる。

そしてなんと、今年全国優勝を果たした大学には、ジムカーナ仕様に仕立てたトヨタ86（今大会時点ではノーマル）の1年間貸与、もしくは活動助成金30万円の給付という特典も用意されている。

賞典を利用して活動の幅を広げるためにも、各大学は入念に練習走行を実施していた。外から走行動画を撮影し、レース攻略に生かしている学生も見受けられた。

車両がGR86になった初年度の王者にはどの大学が輝くのか？ 明日の本戦の様子もWEB CARTOPでリポート予定なので、注目してほしい。