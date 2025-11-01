第103回全国学生相撲選手権大会が1日、大阪・堺市大浜公園相撲場で開幕した。全国から35校が参加した学生相撲最高峰の大会。1日目の個人戦は全186選手で争われ、杉本弘樹（日体大3年）が制して学生横綱に輝いた。

杉本は8月の全国学生体重別大会無差別級、10月の国民スポーツ大会に続いて今季3冠目。自身初のタイトル獲得から出場3大会連続で優勝を果たした。日体大の学生横綱は、昨年のブフチョローンに続いて9人目。神奈川・旭丘高校出身では2022年のチョイジルスレン（現幕内・阿武剋）以来2人目となった。4年生以外の下級生が優勝するのは、2019年の中村泰輝（当時1年、現横綱・大の里）以来6年ぶりのことだった。

身長1メートル91、体重175キロの巨体から繰り出す突き押しを武器に勝ち進んだ。4回戦（ベスト16）では、学生ランキング1位の西出大毅（日大1年）と対戦。少し攻め込まれる場面もあったが、右からすくって体を入れ替えると左で抱えたまま小手投げ気味に寄り倒した。準々決勝は、左肩のケガから半年ぶりに復帰してきた昨年国スポ覇者の大森康弘（金沢学院大4年）と対戦。立ち合い右からカチ上げて距離を取って前ミツを与えず、押し込まれた土俵際で右からいなして体を入れ替えて激しく突っ張って突き倒した。準決勝は、小学生時代から世代トップレベルで活躍し続ける同学年の成田力道（日大3年）と対戦。押し合いから中に入られて攻め込まれたが、土俵際で右へ回り込みながら逆転の右小手投げを決めた。

決勝は、今季3冠の木下優希（東農大4年）と対戦。立ち合い少し左に動いて相手得意の左上手を与えず、左おっつけで攻め込むと相手の引きに乗じてさらに前に出て力強く押し倒した。勝った瞬間、土俵上では派手に喜びを表すことはなく落ち着いた表情。直後の優勝インタビューでは「学生横綱獲れたんだなという実感がちょっとずつ湧いてきましたた。とてもうれしいです」と笑顔を爆発させた。

愛知県一宮市出身の杉本が本格的に相撲を始めたのは高校から。中学3年時に既に身長1メートル80、体重150キロの巨体を有しており、相撲未経験ながら愛知県大会を制して全中に出場した。そこで神奈川・旭丘高の岸田光弘監督のスカウトを受け、地元を離れて小田原の地で一から相撲を学んでいった。「高校から相撲を始めて岸田先生が指導してくれた。大学では斎藤先生がいろんな技を教えてくれたのでそれが生きたと思います。高校1年生の頃はまわしの巻き方も分からなかったけど、そんな自分がインカレ優勝できているというのは、本当に今まで支えてくれた方々のおかげだと思います」。相撲歴6年で学生横綱の栄冠をつかみ取り、感謝の意を込めた。

あす2日に行われる団体戦は、先発メンバーでは温存されており予備登録。ポイントゲッターとしてどのタイミングからどのポジションで起用されるか注目される。全国学生選手権では個人戦優勝者を擁するチームが団体優勝できないという不思議なジンクスが17年間も続いていたが、日体大が昨年それを打ち破った。「団体優勝が一番大きな目標。明日負けたら何の意味もないので、もっと気を引き締めて明日も優勝目指して頑張ります」。2年連続の個人団体完全制覇を目指し、力強く意気込んだ。

▽個人戦 優秀32選手決勝トーナメント2回戦

木下優希（東農大4年） 寄り切り 阿部佑磨（駒澤大2年）

兼田尚柔（中大2年） すくい投げ 篠侑磨（金沢学院大3年）

クリストファー（日体大4年） 突き出し 市川太陽（中大4年）

満上颯悟（日体大3年） 押し倒し ムンフビルグーン（日大1年）

杉本弘樹（日体大3年） 寄り倒し 西出大毅（日大1年）

大森康弘（金沢学院大4年） 寄り倒し 神崎大貴（日大4年）

角田虎紀（東洋大4年） 押し出し 本田豪太郎（日大3年）

成田力道（日大3年） 突き落とし 児玉優翔（駒澤大4年）

▽準々決勝

木下優希 寄り切り 兼田尚柔

クリストファー 押し倒し 満上颯悟

杉本弘樹 突き倒し 大森康弘

成田力道 押し出し 角田虎紀

▽準決勝

木下優希 すくい投げ クリストファー

杉本弘樹 小手投げ 成田力道

▽決勝

杉本弘樹 押し倒し 木下優希

◇杉本 弘樹（すぎもと・ひろき）2005年（平17）4月1日生まれ、愛知県一宮市出身の20歳。一宮市立西成東小でははサッカー、西成東部中では野球に取り組んでおり、中3の夏に初心者ながら相撲で全中に出場。神奈川・旭丘高で本格的に相撲を始め、2年時に関東選抜大会無差別級準優勝。3年時に国体32強。日体大に進学し、1年時からレギュラー入りして全国学生選手権8強。2年時に全日本大学選抜金沢大会3位、全国学生体重別135キロ以上級3位。3年時に全日本大学選抜宇和島大会3位、東日本学生選手権3位、全国学生体重別無差別級優勝、国スポ優勝。身長1メートル91、体重175キロ。得意は突き押し、右四つ。