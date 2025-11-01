可愛い新作キタ！！！！！【3COINS】早めに買っとこ♡「クリスマスインテリア」

【3COINS（スリーコインズ）】では早くも「クリスマスインテリア」が新作として続々とラインナップ中。今から準備しておけば、直前で焦らずにクリスマスシーズンを満喫できそうです。今回はツリーがモチーフの可愛らしいインテリアをお届けします。ムードを高めてくれそうなアイテムをぜひお見逃しなく。

コロンとした飾りが映える「組み立てツリー：M」

プレゼントやオーナメントなどを、置きスタイルで飾れる斬新なツリー。コロンとしたカラフルな可愛い飾りが華やかで、置くだけでクリスマスムードを高めてくれそうです。お値段は\880（税込）。公式サイトによると「コンパクトなサイズ感」らしく、殺風景な空きスペースを賑やかに彩ってくれそう。Sサイズの赤いツリーもラインナップしており、並べて置くのも良さそうです。

無機質感のあるシンプルな「ワイヤーツリー」

無機質感の中に、色味が映える可愛いワイヤータイプのツリー。公式サイトによると「ワイヤー部分にオーナメントを自由に吊るせる」らしく、自分だけのオリジナル感を出しつつ、シーンや気分によって変えられる便利さもあります。お値段は\1,100（税込）。シンプルな分、空間にもよく馴染んでくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino