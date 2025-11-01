ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回5安打1失点、6奪三振の好投でチームを3-1の勝利に導いた。6回のピンチで投じた決め球に米投球分析家が注目した。

3-1の6回、2死一、二塁のピンチを迎えた山本。ここでスプリットを続けた。1-2と追い込むと最後もスプリット。真ん中低めから鋭く落とし空振り三振。4球連続のスプリットで斬って取った。

この日のラストボールとなった96球目のスプリットに「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家のロブ・フリードマン氏が注目。自身のXに「ヨシノブ・ヤマモトの、91マイル（約146キロ）のえぐいスプリッター」と記し、動画を公開した。X上の日本ファンからも驚きの声が続々と上がっていた。

「全ての球種がすごい 凄すぎる」

「よく投げ切った！」

「ポストシーズン通しての圧倒的ベストピッチャーだった。あっぱれ」

「表情からして肝座りすぎ」

「まじ痺れた」

ドジャースはワールドシリーズ通算成績を3勝3敗とし、勝負の行方を第7戦へ持ち込んだ。



