

B’z ALBUM「FYOP」初回限定盤・特典映像ダイジェストサムネイル

B’zが１日、前作から3年ぶり、通算23作目となるオリジナルアルバム『FYOP』11月12日発売に先駆け、アサヒスーパードライTVCMソング「FMP」の先行配信がスタートした。この配信に続き、今作で話題を呼んでいる初回限定盤に付属の特典映像のダイジェストが公開された。

【動画】公開されたB’z ALBUM「FYOP」初回限定盤・特典映像ダイジェスト

特典映像には２曲のMusic Videoに加え、昨年末、初出場にして日本中を席巻した「第75回NHK紅白歌合戦」と、今年2月、登場シーンから歓喜に湧いた「ap bank fes '25」の貴重な映像を収録。

「第75回 NHK紅白歌合戦」は、 今作への収録にあたり再MIXをおこなったSpecial Editionとなっており、NHK連続テレビ小説「おむすび」主題歌の「イルミネーション」歌唱後、NHK ホールにサプライズで登場し、代表曲である「LOVE PHANTOM」と「ultra soul」を披露した、あの感動のステージを今一度体感できる映像となっている。