１日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、主婦の高羽奈美子さん（当時３２）が殺害された事件で、アルバイト・安福久美子容疑者（６９）が愛知県警に殺人容疑で逮捕された事件を報じた。

キャスターの高島彩アナウンサーはコメンテーターで出演の元ＮＨＫでジャーナリストの柳澤秀夫氏に「２６年という時間を経て、被害者の夫の同級生が逮捕されたというこの事件ですが、どうご覧になっていますか？」と質問。

同氏が「こうした事件では警察は被害者、そして家族の周辺については交友関係を含めて徹底的に調べるのが基本のキなんですよね。警察の捜査線上にどのタイミングで、この容疑者が浮かび上がってきたのか。容疑者逮捕まで２６年も、なぜかかってしまったのか？という疑問に答えるためにも初動から今に至るまでの捜査について警察には丁寧に説明してほしいなという気がしますね」と答えると、高島アナは「２６年（経過して）今年動き出したという…。動機も含めて謎の多い事件です。引き続き捜査の行方を見守りたいと思います」と話した。