【速報】B1長崎ヴェルカがリーグ戦10連勝 アウェーで川崎に勝利《長崎》
2025年11月1日 21時32分 NIB長崎国際テレビニュース
プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは1日、アウェーで川崎ブレイブサンダースとのGAME1に臨み、93-71で勝利しました。
リーグ戦10連勝です。