今週１０月２９、３０日の美浦・坂路タイムのベスト１０は以下の通り。最速は３０日のコラソンビートで５１秒２。１１月２日の７Ｒに武豊騎手騎乗で出走するコーカサスゴールドは５２秒８で２９日の９位にランクインしている。

【２９日・美浦】８００メートル

〈１〉メイクアスナッチ ５１秒４

〈１〉マリノトニトゥルス ５１秒４

〈３〉ベストミーエヴァー ５１秒７

〈４〉コスモキュランダ（東京１１Ｒ） ５１秒９

〈５〉ルヴァレドクール（東京７Ｒ） ５２秒０

〈６〉エリカカリーナ ５２秒３

〈７〉マーゴットリック ５２秒５

〈８〉キープサインオン ５２秒６

〈９〉コーカサスゴールド（東京７Ｒ） ５２秒８

〈９〉アンクエンチャブル（東京６Ｒ） ５２秒８

〈９〉ロジウムエポック ５２秒８

【馬場】良馬場で時計は水準。

【３０日】８００メートル

〈１〉コラソンビート ５１秒２

〈２〉ショウナンアビアス ５２秒２

〈３〉ウインラファーガ ５２秒４

〈４〉ソールオリエンス（東京１１Ｒ） ５２秒５

〈５〉キングスメッセージ ５２秒８

〈６〉サレジオ ５３秒０

〈６〉カフェニクス（東京１０Ｒ） ５３秒０

〈８〉サヨノジャンボリー ５３秒１

〈８〉タニセンドリーム ５３秒１

〈１０〉マスカレードボール（東京１１Ｒ） ５３秒２

〈１０〉ラブソング ５３秒２

〈１０〉トーアジョウトウ ５３秒２

【馬場】前日と特に変わらず。