¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥¸¥ã¥ó¡¦¥µ¥ó¡×²£ÉÍ½éÆþ¹Á¡¡£³ÆüÄ«¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬ÆÃÄ§
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥¸¥ã¥ó¡¦¥µ¥ó¡×¡Ê£·Ëü£¸£³£°£¹¥È¥ó¡Ë¤¬£³Æü¡¢²£ÉÍ¤Ë½éÆþ¹Á¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Á¥¤ÏÁ´Ä¹£²£µ£¸¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥Ð¥Ï¥ÞÁ¥ÀÒ¤Ç¡¢£²£°£°£±Ç¯¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¡£Çò¤¤Á¥ÂÎ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÂÀÍÛ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤äÆó¤Ä¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥«¥¸¥Î¤ä·à¾ì¡¢¥×¡¼¥ë¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ë£³Æü¸áÁ°£·»þÈ¾¤ËÃå´ß¤·¡¢À¶¿å¹Á¡ÊÀÅ²¬»Ô¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ±Æü¸á¸å£·»þ¤Ë½Ð¹Á¤¹¤ëÍ½Äê¡£